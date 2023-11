VVD-fossielen willen dat Yeşilgöz toch ultrarechts kabinet vormt met de PVV

Halbe Zijlstra, bekend van zijn leugens over de datsja van Poetin, en Hans Hoogervorst, bekend van het kotsgebaar in vak K , roepen VVD-leider Dilan Yeşilgöz in het partijblad De T. op om toch vooral met Geert Wilders te gaan regeren. De twee denken dat het gedoogsteun-aanbod van Yeşilgöz een te groot obstakel is voor de vorming van wat zij abusievelijk een centrumrechts kabinet noemen.

Zijlstra en Hoogervorst verwijzen naar de formatie in 2002, toen de VVD kort na de verkiezingen ook geen zin had in kabinetsdeelname. “Net als nu had de VVD zwaar verloren en, net als nu wilden wij om die reden aanvankelijk niet meedoen. We hebben onze blokkade al na één week opgegeven. Nederland was getraumatiseerd door de moord op Fortuyn. Het was duidelijk dat zijn partij, de LPF, moest gaan regeren, zodat de mensen zich gehoord voelden. Het was ook duidelijk dat de steady hand van de VVD nodig was om te zorgen dat er geen ongelukken zouden gebeuren.”