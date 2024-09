VVD faciliteert PVV-racisme, maar trekt de grens bij pesterige grapjes over ‘minder minder minder’

In dat kabinet faciliteert de VVD het beleid van de PVV om de rechtsstaat af te breken en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond te dehumaniseren. Maar o wee als je een pesterig grapje maakt over de racistische inborst van de coalitiepartner: dan is de wereld te klein. Dat bleek toen het Powned-programma De Hofbar aan minister van Klimaat Sophie Hermans (VVD) vroeg of ze “minder, minder, minder” CO2 wilde.