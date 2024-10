VVD en PVV vinden bingoavonden belangrijker dan politiehack Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 272 keer bekeken • bewaren

Partijen als VVD en PVV staan altijd vooraan als politieagenten worden bedreigd. Maar nu alle Nederlandse agenten de dupe zijn geworden van een hack met mogelijk verstrekkende gevolgen hebben de twee partijen het liever over bingoavonden. Dat schrijft NRC.

Tweede Kamerlid Hanneke van der Werf (D66) stelde samen met collega’s van GroenLinks-PvdA, SP, VVD en PVV Kamervragen over de hack. NRC: “De Kamerleden wilden afgelopen dinsdag tijdens het vragenuur al praten over de inbraak bij de politie, maar Kamervoorzitter Martin Bosma (PVV) gaf de voorkeur aan behandeling van de vragen die Rosemarijn Dral (VVD) wilde stellen over bedreigde bingoavonden.”

De rol van Kamervoorzitter Martin Bosma van de pro-Russische PVV is opmerkelijk. Al direct zeiden deskundigen dat de hack het werk was van een land als Rusland, China of Iran. Ingewijden stellen inmiddels dat Rusland verantwoordelijk is voor de inbraak bij de politie.

De PVV is zeer terughoudend met het bekritiseren van Rusland. Nadat Rusland de MH17 met 196 Nederlanders aan boord had neergeschoten, reisde Geert Wilders naar Moskou om gezellig te babbelen met leden van de Doema. Bij een foto van een Russisch-Nederlands vriendschapsspeldje twitterde Wilders in 2018 de tekst: “Ik draag het hier met trots.”