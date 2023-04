VVD en CDA houden op laatste moment wet tegen die huurders betere bescherming biedt tegen verlies woning Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 251 keer bekeken • bewaren

Alles leek rond, in de Tweede Kamer was ruime steun voor een nieuwe wet die huurders meer bescherming biedt tegen plotselinge beëindiging van hun contracten door de huisbaas. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer en Kamerlid Pieter Grinwis van de ChristenUnie dienden daar zelf een voorstel voor in. Maar op het allerlaatste moment gooiden CDA en VVD roet in het eten. De partijen toverden toen alle debatten al achter de rug waren plots amendementen tevoorschijn die de wet ondermijnen. Het debat wordt uitgesteld en daarmee ook de wet.

Het voorstel van Nijboer en Grinwis maakt een einde aan de praktijk van tijdelijke huurcontracten die in 2016 werd ingevoerd en die de rechtspositie ernstig verzwakt heeft en de huurprijzen heeft opgejaagd.

De twee coalitiepartijen willen dat er een uitzondering komt voor particuliere verhuurders met maximaal één huurpand. Deze huurbazen zouden hun huurders op straat mogen zetten als zij het huis willen verkopen of onderdak willen bieden aan een familielid. „Een fundamentele wijziging die totaal haaks staat op het doel van de wet”, aldus Nijboer. „De verhuurder kan op elk willekeurig moment het huis verkopen of ermee dreigen als je de huurverhoging niet accepteert.” Dus ontraden de initiatiefnemers de Tweede Kamer in een brief „met klem” om voor de twee amendementen te stemmen. Ze ondergraven het huurrecht, aldus de twee iniatiefnemers.

PvdA'er Nijboer spreekt van 'sabotage' door minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge. Hij zou na aanvankelijke weerzin weliswaar beweren de wet nu te steunen maar ondertussen achter de schermen het indienen van de amendementen hebben aangemoedigd. Nijboer wil dat boven water krijgen door alle documenten in de besluitvorming openbaar te laten maken. De twee Kamerleden verwachten dat de Kamer later alsnog akkoord gaat met de wet maar balen van de geniepige vertraging. Grinwis zegt tegen NRC: „De twee amendementen creëren ontsnappingsroutes voor de verhuurders die de huurbescherming in sommige opzichten nog iets slechter maken dat hij nu is. Dat steekt ons enorm.”

Hugo de Jonge noemt de beschuldiging "een merkwaardig verwijt". De NOS schrijft:

Het CDA-Kamerlid Geurts noemt de aantijgingen van Nijboer dat het is ingegeven door De Jonge "zeer kwalijk". Hij kwam naar eigen zeggen zelf op het idee om het voorstel te veranderen en de minister heeft daar volgens hem niets mee te maken. "Wij maken onze eigen afweging."

De Volkskrant analyseert dat door de sabotage-actie van VVD en CDA het nog niet zeker is dat de wet alsnog wordt aangenomen.

De kans is aanwezig dat de nieuwe wet gaat wankelen door het laatste-momentvoorstel van VVD en CDA. Aan D66 zal dat vermoedelijk niet liggen. De democraten zijn ‘heel huiverig’ om huisbazen het recht te geven om hun huurders op straat te zetten als zij hun woning willen verkopen. ‘‘Koop breekt geen huur’ is voor ons een heel waardevol uitgangspunt’, zegt het D66-Kamerlid Faissal Boulakjar desgevraagd. Hij wijst erop dat het beter was geweest als VVD en CDA hun amendement hadden ingediend tijdens de eerdere debatten over dit onderwerp. ‘Hun voorstel heeft zo'n grote impact op het oorspronkelijke wetsvoorstel, dat wij het goed vinden om hierover opnieuw in debat te gaan.’ Maar de kans dat D66 dan alsnog overtuigd raakt, is niet erg groot. Daarmee is het verstrekkende voorstel van VVD en CDA nog niet van de baan. Mogelijk stemmen bijvoorbeeld PVV en SGP mee met het idee om eigenaren meer macht te geven bij verkoop. Dat zal in de komende debatten nog moeten blijken.

Mogelijk wordt ook de spanning in de coalitie verder opgevoerd als gevolg van de doldrieste actie van de twee rechtse partijen.