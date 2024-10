VVD en BBB willen bonusregels bankiers versoepelen, Kamer steekt daar stokje voor

De aangenomen motie 'verzoekt het kabinet de huidige bonusregels voor de financiële sector niet te verzwakken' en wijst daarbij op de financiële crisis in 2008, toen de overheid tientallen miljarden moest uittrekken om banken en verzekeraars van een dreigende ondergang te redden. Een parlementaire enquête die een paar jaar later volgde, onder voorzitterschap van Jan de Wit (partijgenoot van Dijk), concludeerde dat er stevige grenzen moesten worden gesteld aan financiële prikkels in de sector.

In de nasleep van de financiële crisis voerde Nederland het strengste beloningsbeleid voor de financiële sector van Europa in. Dit gebeurde onder toenmalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA). De bonus mag sindsdien maximaal 20 procent van het vaste salaris bedragen. Elders in Europa is dat na de crisis begrensd op 100 procent. De VVD levert met Eelco Heinen voor het eerst in jaren weer een minister van Financiën. Die partij staat erom bekend graag de oren te laten hangen naar de financiële sector.