'VVD, D66 en JA21 willen dat de beste behandeling van kanker alleen naar de rijke mensen gaat'

'Het al dan niet op slot gooien van het basispakket voor nieuwe medicijnen gaat over de vraag wiens leven je als overheid waardevol acht', zegt Joost Oomen in De Nieuws BV. 'Ieders leven, of alleen de levens van mensen die zelf financieel hun broek op kunnen houden. VVD, D66 en JA21 willen dat de toekomstige beste behandeling van kanker voortaan alleen naar de rijke mensen gaat.'