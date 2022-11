VVD-crisis: Kamerfractie laat Rutte terugvliegen van klimaattop om zich met asielwet te bemoeien

Premier Mark Rutte, die net per vliegtuig naar Egypte is afgereisd om deel te nemen aan de klimaattop COP27, is door zijn partij de VVD gesommeerd tussendoor even terug naar Nederland te vliegen om zich persoonlijk met de asielcrisis te bemoeien. Heet hangijzer is de voorgestelde asielwet van het kabinet die gemeenten moet verplichten om asielzoekers op te vangen. De bedoeling is dat de VVD instemt met de wet, maar de Tweede Kamerfractie ligt dwars.