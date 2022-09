VVD-burgemeester verbiedt vluchtelingen om asiel aan te vragen

Vanaf zaterdagmiddag is de gehele omgeving van Ter Apel verboden voor niet-geregistreerde vluchtelingen. Daaronder valt ook het aanmeldcentrum voor asielzoekers, exact de plek waar niet-geregistreerden zich moeten melden om überhaupt asiel aan te vragen. Dat staat in de noodverordening uitgegeven door Koen Schuiling (VVD), burgemeester van Groningen en voorzitter van de veiligheidsregio.

Volgens Schuiling is er sprake van ‘een bovengemiddelde instroom en een stagnerende uitstroom van asielzoekers’, waarbij hij verzuimt te vermelden dat dit laatste een direct gevolg is van het beleid van zijn eigen partij de VVD. Doordat mensen geen plek meer kunnen vinden in het azc, overnachten er dagelijks honderden mensen op het gras. Dit leidt tot een gebrekkige hygiëne en een grimmige sfeer, aldus de verordening.

In plaats van meer werk te maken van fatsoenlijke opvang, is het daarom nu ‘iedere vreemdeling als bedoeld in de Vreemdelingenwet 2000 verboden zich te begeven naar, of op te houden binnen’ het aangegeven gebied. Daaronder valt de gehele gemeente Ter Apel, het directe gebied eromheen, en dus ook het aanmeldcentrum. Het verbod geldt tot 1 oktober.