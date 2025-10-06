VVD-burgemeester over hoe Yesilgöz zijn partij en het land ten gronde richt met misleiding over migratie

Burgemeester Mark Boumans (VVD) van Doetinchem en tevens vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten, belast met asielzaken, windt er geen doekjes om. De huidige VVD telt straks meer demissionair bewindslieden dan Kamerleden. En dat komt door de koers die onder Yesilgöz is ingezet om vluchtelingen en migratie tot het grootste probleem van Nederland te bombarderen. Dat is niet alleen onwaar het is ook onverstandig omdat het land helemaal niet zonder migratie kan.
Boumans is te gast bij Buitenhof omdat hij als burgemeester te maken kreeg met agressieve extreemrechtse protesten tegen asielzoekers, een fenomeen dat wordt aangejaagd door Geert Wilders die beweert dat niet de overheid maar zijn kiezers de baas zijn in Nederland.
De kritiek van Boumans is gezond en verstandig maar wel opmerkelijk. Het is uitzonderlijk dat functionerende VVD'ers de falende koers van Yesilgöz openlijk ter discussie stellen.
Meer over:politiek, migratie, extreemrechts, vvd, actueel
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.