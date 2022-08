VVD: Asielzoekers droppen uit vliegtuigen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 537 keer bekeken • bewaren

In door de Verenigde Naties georganiseerde vluchtelingenkampen zijn vaak tenten en stromend water beschikbaar © cc-foto: Guerric

In het kader van taboedoorbrekende voorstellen om de stroom van asielzoekers in te dammen, wil de VVD kijken of het mogelijk is hen aan een parachute boven Libië te droppen. Dergelijke ‘airborne pushbacks’ zouden passen in Europees beleid.

‘Omdat ik stoer wilde overkomen, liet ik in de Telegraaf optekenen dat er voor de VVD geen taboes zijn om de instroom van asielzoekers in te dammen’, aldus kamerlid Ruben Brekelmans. ‘Nadat ik dat gezegd had, ging ik denken: wat is er eigenlijk momenteel taboe voor de VVD? Toen kwam ik op de droppings. Een dergelijk abject voorstel zou mijn partij voorheen nooit doen. Maar juist om dat taboe te doorbreken doe ik het voorstel nu dus wél, ook al weet ik dat het kansloos is. Zo laten we als partij zien dat we de problematiek serieus nemen.’

Brekelmans legt uit dat de EU nu al een pushback-beleid heeft. Daarbij worden boten met migranten zonder enige vorm van proces teruggeduwd naar Libië of Turkije. Brekelmans: ‘Dit gebeurt nu alleen aan de grenzen van de EU, maar er is geen reden waarom we dit niet vanuit Nederland zouden kunnen organiseren, maar dan door de lucht in plaats van over zee. Wij zijn tenslotte ook een grensgeval. Aan een parachute landen is geen ongewisser lot dan in een bootje op volle zee ronddobberen.’

Opportunisme

De regulier terugkerende flinkpraat van de VVD werd deze keer getriggerd door protesten over een mogelijk azc in Albergen, waar tientallen roomblanke boerendochters een gruwelijke verkrachtingsdood wachtte door bloeddorstige horden Syrische gezinnen met kinderen. De situatie was zo explosief dat zelfs Joost Eerdmans van JA21 mogelijkheden zag om er een slaatje uit te slaan. Dat dwong de VVD min of meer tot xenofoob opportunisme.

‘Inmiddels is de situatie in Ter Apel zo mensonterend dat Artsen zonder Grenzen is uitgerukt’, zegt Brekelmans. ‘Er zal onderzoek nodig zijn om te achterhalen wie hiervoor verantwoordelijk is, maar vooralsnog betekent het dat mensen in een Libisch kamp niet wezenlijk slechter af zijn dan in Nederland. Ook dat pleit voor droppings. Vluchtelingen gaan er in levensomstandigheden niet op achteruit. Mijn plan is in alle opzichten humaan.’

Het plan kreeg onmiddelijk steun van Thierry Baudet: ‘Maar de droppings moeten natuurlijk plaatsvinden boven bevrijde Oekraiense steden als Mariupol en Severodonetsk. Die zijn door de visionaire politiek van de briljante en menslievende Vladimir Putin al voorbereid op de komst van Syriërs. Deze zullen daar onmiddellijk het gevoel hebben dat ze thuis zijn.’