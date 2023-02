VVD aanval op fractie PvdA-GroenLinks mist richting en doel Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 212 keer bekeken • bewaren

Raf Daenen Docent maatschappelijke ontwikkeling

Wie het nuchter bekijkt weet dat de politiek van “laissez faire”, die onder leiding van Rutte al jaren wordt gevoerd, de kloof tussen arm en rijk vergroot.

Premier Rutte en VVD-prominent Edith Schippers hebben uitgehaald naar de Partij van de Arbeid en GroenLinks, die straks in de Eerste Kamer één fractie gaan vormen. In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart zegt de VVD-premier dat PvdA en GroenLinks "een graai in de portemonnee zullen doen door minstens negen belastingen te verhogen". Maar in het verleden is gebleken dat coalities onder leiding van de liberalen kwistiger met gemeenschapsgelden om zijn gesprongen dan sociaaldemocratische coalities, zo ook de huidige liberale coalitie.

De term “belastingverhoging” doet een beroep op de angst en allergie van veel mensen, zodat ze niet op de linkse partijen zullen stemmen. Maar wie het nuchter bekijkt weet dat de politiek van “laissez faire”, die onder leiding van Rutte al jaren wordt gevoerd, de kloof tussen arm en rijk vergroot, en de minst draagkrachtigen treft. Bij alle noodverbanden, en dat zijn er nogal wat, zijn het tocht de kwetsbaarsten die aan het kortste eind trekken.

Bij belastingen gaat het er om wie er wordt belast, en aan wie de opbrengsten ervan ten goede komen. Onder het huidige liberale bewind worden de grootverdieners en het bedrijfsleven ontzien, en een groot gedeelte van de Nederlanders mag niet delen in de enorme winsten die er worden gemaakt door de grootverdieners. De kleine man is er de laatste tijd alleen maar op achteruit gegaan. Daarom is het niet gek dat er voor de grootverdieners meer belasting wordt geheven die ten goede komt aan ons allemaal. Dat heet het solidariteit.