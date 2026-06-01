Vuurwerkverbod blijkt dankzij de VVD nauwelijks een verbod, kans op minder vuurwerk nihil

Het landelijk vuurwerkverbod gaat per komende jaarwisseling in. Tenminste, dat is de bedoeling, maar de Raad van State waarschuwt nu dat de bijbehorende ontheffingsregeling veel te soepel is waardoor in de praktijk van een werkelijk verbod nauwelijks sprake is. Clubs en buurtverenigingen kunnen bijvoorbeeld bij de gemeente een vergunning aanvragen om alsnog naar hartelust vuurwerk af te steken. De voornaamste adviseur van het kabinet vindt die zogenaamde drempel veel te laag. Dat meldt de NOS maandag.

Wie een ontheffing aanvraagt, hoeft niet eens binding te hebben met de betreffende gemeente. Dat betekent dat landelijke verenigingen overal tegelijk vergunningen kunnen aanvragen en op grote schaal vuurwerk kunnen inkopen. Om lid te worden van zo'n vereniging volstaat simpelweg aanmelden. Ook ontbreekt een landelijke norm voor de veiligheidsafstand tussen het afsteekterrein en het publiek, wat neerkomt op volstrekte willekeur per gemeente.

Burgemeesters waarschuwen dat als veel kleine groepen ontheffingen aanvragen, effectief toezicht nauwelijks haalbaar is. In principe mag elke club of vereniging gebruik maken van de ontheffingsregeling, het oprichten van zo'n club is ook al nauwelijks aan regels gebonden, wat erop neerkomt dat elk clubje vuurwerkminnende buren zich kan verenigen om zo alsog met oud en nieuw tot wel 200 kilo vuurwerk af te steken.

Bij de afgelopen jaarwisseling werden 224 politiemensen en 44 andere hulpverleners slachtoffer van geweldsincidenten rond vuurwerk. Dit nog los van de schade aan het milieu en de overlast voor mens en dier. Die geweldsincidenten droegen eraan bij dat ook eerdere tegenstanders van een verbod, zoals het CDA en de Christenunie draaiden en hun steun gaven aan een verbod. Uiteindelijk bleken bij de stemming in de Kamer alleen de extreemrechtse vehikels PVV en BBB en het ter ziele gegane NSC pertinent tegen.

De ontheffingsregeling die op het laatste moment werd toegevoegd is mede het gevolg van de voorwaarden die de VVD van Dilan Yesilgöz stelde bij haar steun aan het wetsvoorstel van GroenLinks-PvdA en de Partij voor de Dieren. De partij eiste dat burgemeesters verenigingen ruim baan zouden geven voor lokale vuurwerkshows. Staatssecretaris Annet Bertram (CDA) van Infrastructuur en Waterstaat laat weten op 1 juli met een reactie op het advies te komen.

