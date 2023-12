Vuurwerkfanaten geven meer dan 100 miljoen uit om dieren en longpatiënten te terroriseren

Dat laatste gaat niet altijd goed. Zo brandde de auto van de 21-jarige Gerben uit Nieuwleusen volledig uit. Hij had 75 kilo vuurwerk opgehaald in Duitsland – meer dan is toegestaan. Tijdens het rijden gooide hij een sjekkie uit het raam – ook niet toegestaan. Door de wind waaide de peuk terug de auto in. De sigaret kwam op de lading vuurwerk achter in de auto terecht. Gerben liep brandwonden op aan zijn benen. Zijn medepassagier die er zonder kleerscheuren vanaf kwam, keerde terug naar Duitsland om nieuw vuurwerk in te slaan.