Vuurwapen-fundamentalisten

29 mei 2022 - 18:08

Tijdens 9/11 zijn zo'n 3000 doden gevallen (direct en indirect). Deze aanslag door islamieten wordt altijd als de grootste aanslag op Amerikaanse boden gerekend. Elk jaar wordt er echter duizenden burgers slachtoffer van een mass shooting. In 2020 bijna 20.000 per jaar. Burger tegen burger. Elke twee maanden meer dan het aantal bij 9/11. En dat terwijl de bevolking uit 0,6% moslims bestaat en 80% christelijk is. De Republikeinen die de meerderheid van de actief gelovige christenen als kiezer heeft, die wel bidt wel voor de nabestaanden, maar wel kiest voor deze partij die deze wapenwetgeving toestaat of zelfs verzwakt. Predikt liefde en vrede. De moslim is/was het gevaar volgens Trump. Die nu de NRA toespreekt en ooit duidelijk met de bijbel gefilmd werd om christelijk maar op hem te laten stemmen. Men vond dat de moslims de afgelopen jaren op straat komen om hun afschuw van deze daden te weten. Je ziet echter maar weinig Christenen/Republikeinen die echt de straat op gaan om hun afschuw uit te spreken voor deze duizenden doden elk jaar door deze vormen van binnenlands terrorisme. Er moeten juist meer wapens komen vindt men. En zo gebeurde de afgelopen 5 jaar. Het werd het niet veiliger. Sterker, het aantal mass shootings is bijna verdubbeld. Antwoord: meer wapens.