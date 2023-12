Vulkaanuitbarsting op IJsland verrast inwoners na wekenlang wachten Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 193 keer bekeken • bewaren

Vier kilometer van het IJslandse vissersstadje Grindavik is een vulkaan tot uitbarsting gekomen. De aarde is over een lengte van zo'n 3,5 kilometer opengescheurd waardoor gloeiendhete lava naar buiten stroomt.

Geologen en reddingswerkers zeggen dat de lava van de uitgebarsten vulkaan niet naar het nabijgelegen dorpje Grindavik lijkt te stromen. De scheur groeit snel en de lavastroom wordt geschat op 100 tot 200 kubieke meter per seconde, melden IJslandse media. Dit is vele malen meer dan bij eerdere uitbarstingen in het gebied. Er zijn enorme lavafonteinen ontstaan die de lucht oranjerood kleuren. De autoriteiten hebben de IJslanders opgeroepen om thuis te blijven en niet naar de uitbarsting te gaan kijken.

De uitbarsting werd al lang verwacht maar leek even niet meer te komen. Begin november werden duizenden inwoners van Grindavik uit voorzorg geëvacueerd maar de afgelopen dagen leek het er op alsof ze voor Kerst nog terug konden keren. Dat zit er nu niet meer in. Als gevolg van de evacuatie kampt het land met een acute woningnood. De verwachting is dat het wel drie maanden kan duren eer de inwoners weer terug kunnen keren. Als het stadje niet verzwolgen wordt.

In 2010 leidde een uitbarsting van de vulkaan Eyjafjallajökull op IJsland er toe dat het vliegverkeer in Europa een week lang werd stilgelegd vanwege de aswolken. De omstandigheden zijn nu anders waardoor dergelijke gevolgen niet gevreesd worden.

Premier Katrin Jakonsdóttir waarschuwde de bevolking maandagavond op Facebook wel voor de onzekere tijd die is aangebroken:

De president van IJsland laat op X weten dat het nu een kwestie is van afwachten wat de natuurkrachten nog in petto hebben. Hulpverleners staan paraat.

De uitbarsting is ook in de 40 kilometer verderop gelegen hoofdstad Reykjavik duidelijk waarneembaar.