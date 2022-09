VU zet streep door Chinese subsidie voor mensenrechtencentrum

20 jan. 2022 - 22:05

Als het gaat om fabrieken waar Oeigoeren als slaven worden ingezet wel ja. Maar verder is goedkope dingen maken en kopen niet zomaar hetzelfde als een autocratisch regiem in China steunen in haar coloniaal geweld in Turkestan. Dat is op zich zelf te simpel totalitair. Bijna zeggen dat alles nutteloos is want alles in aan elkaar gerelateerd, of dat er geen goede Chinees of consument bestaat. Maar er zijn nu eenmaal ook normale fabrieken, en mensen die in fabrieken werken zijn niet zomaar geweldadig tegen het volk van Oost Turkestan. Helaas of gelukkig is de werkelijkheid complex. Ook is het zo dat niet alles perfect hoeft te zijn voordat men een deel van dat alles beter maakt.