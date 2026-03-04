VS torpedeert Iraans fregat voor kust Sri Lanka, opnieuw in strijd met internationaal recht Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 467 keer bekeken • Bewaren

Een Amerikaanse onderzeeër heeft woensdagochtend het Iraanse fregat IRIS Dena tot zinken gebracht in internationale wateren voor de zuidkust van Sri Lanka. Dat bevestigde de Amerikaanse minister van Oorlog (wat in een normaal land gewoon Defensie heet) Pete Hegseth. Het schip was op de terugweg naar Iran na deelname aan een marine-oefening georganiseerd door India in de Golf van Bengalen.

Ten tijde van de aanval bevond het schip zich in internationale wateren nabij het niet bij de oorlog betrokken Sri Lanka. Zeker tachtig van de circa 180 opvarenden werden bij de Amerikaanse aanval gedood. De Sri Lankaanse marine redde 32 overlevenden. Ter plaatse troffen reddingsteams op een olievlek na geen restanten van het schip meer aan.

Volgens experts in het internationaal recht geldt is het duidelijk: een schip in internationale wateren bombarderen is een daad van agressie. Sri Lanka is geen partij in het conflict tussen de VS en Iran, en de aanval vond plaats in wateren die onder het principe van vrije vaart vallen. Belangrijk is hierbij ook dat het Pentagon en Witte Huis zich in bochten wringen om te ontkennen dat de VS in oorlog is met Iran, omdat voor een oorlog toestemming nodig is van het Amerikaanse Congres. Dat Congres is bij de Amerikaans-Israëlische aanval op Iran omzeild.

Hegseth, voor zijn baan als minister werkzaam als co-presentator van een talkshow op MAGA-propagandakanaal Fox News liet in zijn persconferentie opnieuw merken geen enkel respect te hebben voor het internationaal recht: "Een Amerikaanse onderzeeër bracht een Iraans oorlogsschip tot zinken dat dacht veilig te zijn in internationale wateren. In plaats daarvan werd het getroffen door een torpedo. Stille dood," aldus Hegseth.

ANP meldt ondertussen dat sinds het begin van de oorlog-die-geen-oorlog-mag-heten in Iran tot nu toe 1.097 burgerdoden zijn gevallen. Onder hen bevinden zich 181 kinderen. Dat blijkt uit cijfers van het in de VS gevestigde Human Rights Activists News Agency (HRANA), dat over een uitgebreid netwerk in Iran beschikt.

Nog eens 880 gemelde sterfgevallen worden momenteel onderzocht voor verificatie en classificatie. Het aantal gemelde gewonden onder de burgerbevolking sinds de uitbraak van de oorlog op zaterdag is opgelopen tot 5.402 personen, onder wie zo'n 100 minderjarigen, aldus HRANA.