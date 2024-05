Washington pauzeert wapenleveranties vanwege tomeloze Israëlische agressie

Het is nog nooit eerder vertoond maar nu heeft zelfs de Verenigde Staten, de trouwste bondgenoot van Israël, de wapenleverantiers aan de regering van Netanyahu - tijdelijk - stopgezet. Reden voor het besluit van het Witte Huis is de tomeloze agressie van Israël tegen Palestijnse burgers die opgesloten zitten in Gaza. De regering van Netanyahu is ondanks internationale protesten gestart met een grondoffensief bij de Palestijnse stad Rafah, waar 1,4 miljoen mensen verblijven.

De functionaris zegt dat er vooral zorgen zijn over de zwaardere bommen en de impact die ze kunnen hebben "op dichtbevolkte stedelijke omgevingen, zoals we in andere delen van Gaza hebben gezien". Het is volgens de functionaris nog niet besloten of de zending helemaal wordt geannuleerd, of dat deze later alsnog groen licht krijgt.