VS gaat Oekraïne geen raketten leveren die Rusland kunnen bereiken

De VS wil Oekraïne geen raketten leveren waarmee Russisch grondgebied kan worden aangevallen. Biden verklaarde dat in een gesprek met journalisten. Hij bevestigde daarmee berichten die in het weekend al naar buiten kwamen. De president doelt op de zogeheten Multiple Launch Rocket Systems (MLRS). Dat zijn mobiele raketlanceerinstallaties die doelen tot op maximaal 300 kilometer kunnen raken.

Rusland dreigde de voorbije week dat levering van dergelijke wapens "niet getolereerd" zou worden. De VS gaat wel MLRS-installaties leveren maar dan van een type met een korter bereik, mogelijk tot zo'n 60 kilometer. De Oekraïense strijdkrachten zitten te springen op dergelijke wapens om het Russische invasieleger tegen te houden. De Oekraïense president Zelensky heeft de afgelopen weken alles in het werk gesteld om de wapens, die volgens hem onmisbaar zijn, te krijgen. Tevergeefs dus.

De kwestie laat zien dat de afweging om wapens wel of niet te sturen een ingewikkelde balanceer-act is. "Het is een samenkomst van belangen, zorgen en vermenging van binnenlandse en buitenlandse politiek", zegt Frans Osinga, bijzonder hoogleraar Oorlogstudies. "Het besluit staat wel symbool voor waar het Westen momenteel toe bereid is." (...) "Poetin heeft allang het frame neergezet dat de NAVO indirect meedoet aan deze oorlog", vervolgt Osinga. De grens hoever het Westen kan gaan met het leveren van materieel is volgens hem uiteindelijk vloeibaar.