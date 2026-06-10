VS bombarderen waterreservoir Iran, tienduizenden burgers in verzengende hitte zonder drinkwater Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 341 keer bekeken • Bewaren

De Verenigde Staten hebben in de nacht van dinsdag op woensdag twee opslagtanks voor drinkwater vernietigd in de Iraanse provincie Hormozgan. Dat meldt de Financial Times. Ruim twintigduizend inwoners van de stad Kuhestak en tien omliggende dorpen zitten daardoor zonder water in een regio waar de temperaturen momenteel oplopen tot boven de vijftig graden Celsius. In dezelfde provincie Hormozgan, in de stad Minab werd aan het begin van de oorlog een meisjesschool gebombardeerd door de Amerikanen, daarbij kwamen 156 mensen om het leven onder wie 120 schoolkinderen.

Eerder deze week haalde Iran een Amerikaanse legerhelikopter neer boven de Straat van Hormuz. Beide inzittenden overleefden de aanval en konden worden geëvacueerd, maar Donald Trump liet direct weten hard te zullen terugslaan. De daaropvolgende Amerikaanse bombardementen zouden zijn gericht op radarinstallaties en luchtverdedigingssystemen, maar daarbij werd dus ook het waterreservoir getroffen. Het vernietigen van drinkwatervoorraden wordt internationaal gezien als een ernstige schending van het humanitair recht, het regime in Washington spreekt van een "proportionele" actie.

Een einde aan de oorlog lijkt voorlopig niet aan de orde te zijn. Sinds 8 april geldt er officieel en staakt-het-vuren terwijl er door de VS en Iran onderhandeld wordt. Israël, dat samen met de VS de illegale oorlog tegen Iran startte, blijft ondertussen elke poging om de oorlog te beëindigen saboteren. Zo weigert de regering van Benjamin Netanyahu om de oorlog in Libanon te staken, sterker nog, die wordt alleen maar geïntensiveerd. Voor Iran is een einde aan de belegering van Libanon door Israël een harde voorwaarde om tot welke overeenkomst dan ook te komen. Donald Trump heeft de afgelopen tijd herhaaldelijk laten blijken dat ook hij vindt dat Netanyahu moet inbinden. Die is daar echter niet gevoelig voor en demonstreerde dat door kort na een waarschuwing van Trump om aanvallen te staken, zelf nieuwe aanvallen op Iran uit te voeren.

Iran zelf beseft ondertussen ook dat het in de oorlog en met de geblokkeerde Straat van Hormuz die de wereldeconomie gijzelt, bepaald niet de onderliggende partij is. Kort voordat Donald Trump op sociale media schreef dat Iran een militaire helikopter had neergeschoten en de VS "moet" reageren, schreef Mohammad Bagher Ghalibaf, de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar, op X: "Wij geven de voorkeur aan de taal van de diplomatie, maar andere talen beheersen wij veel vloeiender. Schend uw verplichtingen, en wij schakelen over op wat wij het beste spreken. U rijdt op het paard dat u zelf hebt gezadeld."