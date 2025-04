VS-bombardement doodt tientallen Afrikaanse vluchtelingen in Jemen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 90 keer bekeken • bewaren

Bij een Amerikaanse luchtaanval op een detentiecentrum in het noordwesten van Jemen zijn volgens de Houthi-rebellen minstens 68 Afrikaanse vluchtelingen gedood. Dat meldt de BBC. Ook zouden nog eens 47 vluchtelingen gewond zijn geraakt, de meesten in kritieke toestand, toen het centrum in de provincie Saada maandag in de vroege ochtend werd getroffen.

De aanval vond plaats enkele uren nadat het Amerikaanse Centrale Commando (Centcom) had aangekondigd dat zijn strijdkrachten meer dan 800 doelen hadden geraakt sinds president Trump op 15 maart opdracht gaf tot intensivering van de luchtaanvallen op de Houthi's.

Het door de Houthi's geleide ministerie van Binnenlandse Zaken veroordeelde wat het noemde "het opzettelijk bombarderen" van de faciliteit en spreekt van een oorlogsmisdaad. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van de VN zei "diep bedroefd" te zijn door de berichten over het "tragische verlies van levens in Saada" en riep alle partijen op om burgers te beschermen.

Ondanks de verwoesting en humanitaire crisis in Jemen als gevolg van 11 jaar conflict, blijven vluchtelingen uit de Hoorn van Afrika per boot in het land aankomen. De meesten van hen zijn van plan door te reizen naar het naburige Saudi-Arabië om werk te vinden. Volgens de IOM zijn in 2024 alleen al bijna 60.900 migranten in het land aangekomen, voornamelijk Ethiopiërs en Somaliërs. Veel van hen vallen op hun levensgevaarlijke tocht ten prooi aan mensenhandel, uitbuiting en slavernij. Degenen die Saoedi-Arabië of de Verenigde Arabische Emiraten weten te bereiken worden daar ook vaak onder mensonterende omstandigheden te werk gesteld.