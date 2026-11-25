Vruchtbare fantasie Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 65 keer bekeken • Bewaren

Jan Bart Dieperink Striptekenaar en schrijver Persoon volgen

Van éen van de vreemdste fruitsoorten die er bestaan zou men zich zelfs in goede gemoede kunnen afvragen of het wel een vrucht ís. Het feit dat mensen iets in hun mond stoppen zegt helemaal niets over de eetbaarheid daarvan.

Sinds het ontstaan van de aarde proefde, likte en slikte ons soort zich door de werkelijkheid heen en ontdekte zo de wondere wereld van het eetbare en het smakelijke. De duizenden die ongetwijfeld zijn gevallen door zich te bezondigen aan allerlei giftigs en oneetbaars zijn wij eeuwige dankbaarheid verschuldigd.

Echter, net zoals de tomaat ooit werd gecultiveerd van sier- naar eetbare vrucht is dit fruitig ongeval waarschijnlijk met dezelfde gedachte gewrocht. Van buiten en van binnen ziet het ding er prachtig uit, men zou het zomaar verwarren met een wél eetbaar ras, maar de bittere waarheid slaat een onschuldige happer al snel in het gezicht. Stug, bitter vruchtvlees en keiharde, nog bitterder, onverteerbare pitten, die men godbetert als geïsoleerde 'delicatesse' nuttigt!

Binnen de voedingsleer staat de Malle Eppie van het fruitgebeuren te boek als buitengewoon gezond, anti-oxidatief en delicaat. Wellicht is dat ook de reden dat de gastronomie zich op de meest uiteenlopende wijze over het gedrocht heeft ontfermt. Sappen, sauzen en vooral die kogelharde pitten zijn het summum van culinair genot. En supergezond natuurlijk!

Het barst in de natuur van de aanstellerige bloem- en vruchtsoorten die er met hun aanlokkelijke kleuren en fantasievolle vormen uitsluitend op uit zijn het vliegend volkje te lokken en zo hun voortbestaan te borgen. Bij de permanente carnavalsviering daarbuiten, valt zelfs de meest feestelijk uitgedoste mens geheel in het niet. Hun eetbaarheid, laat staan voedingswaarde is daarbij geheel niet in het geding.

Op school leerden wij dat harde vrucht(-delen) vermeden dienden te worden. Pitten heetten schadelijk te zijn. Onverteerbare delen zouden in de blinde darm terecht kunnen komen en daar een venijnige ontsteking kunnen vormen. Tegelijkertijd bevatten abrikozen- en appelpitjes een klein gehalte blauwzuur dat uiteraard ook niet tot aanbeveling strekt. Foodtrends en wetenschap dansen al decennia die valse wals. Het ene moment zijn koffie en chocola genotsmiddelen die men met mate moet nuttigen (bloeddruk, cholesterol etc.), een half jaar later worden deze gebrande vruchtjes geloofd en geprezen om hun buitengewoon antioxidatieve en gezonde eigenschappen waar men niet genoeg van binnen kan krijgen.

Tegen 'historisch bewijs' valt al helemaal weinig in te brengen, de ouden wisten het beter. Eenmaal verankerd in eeuwenoud gebruik of waarneembaar op primitieve muurschilderingen verkrijgen objecten, bomen en vruchten een welhaast mythische status. De Egyptenaren vraten ze ook, dús...

Dus, wat eigenlijk? Misschien wisten die arme mensen niet beter of trokken ze er zelfs giftige sapjes van. Men at ook giftige paddo's voor bewustzijnsverruiming en binnen allerlei religieuze aangelegenheden werd de extase opgeschroefd door het gebruik van de meest toxische kruiden. Het 'high' van toen is de verslaving van nu. De dosering bepaalde verovering der hemelen dan wel het instant verblijf aldaar. Hoera voor al die voorgangers in menselijke beschaving die hun leven offerden voor ons gemak.

Dergelijk ongemak zal u met de consumptie van onze hemelse vrucht niet overkomen want de sukkelaar bevat enkel oneetbaar (doch voedzaam en gezond) vruchtvlees en een verzameling pitten waar iedere zichzelf respecterende food-influencer en chefkok juichend op klaarkomt. Eigenlijk wordt de kneus in onbenulligheid alleen nog naar de kroon gestoken door de dragonfruit. Die volledig smaakloze bal van prachtig wit vruchtvlees en wederom oneetbare pitten met het uiterlijk van een narrenkap. Een natuurlijke folly die onomstotelijk bewijst dat de schepper wel degelijk over een stevig gevoel van humor beschikt.

Mocht u het overigens nog niet geraden hebben, deze verhandeling betrof uiteraard de onbegrijpelijke granaatappel.

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