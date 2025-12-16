Vrouwenrechten zijn voor de meeste media een blinde vlek

'Met het verdwijnen van De Nieuws BV verdwijnt er een plek waar het wél kon gaan over genderongelijkheid zonder dat iemand meteen 'ja maar' riep', zegt Lisa Loeb in haar laatste Druktemakers-column. 'Waar de strijd tegen genderongelijkheid niet werd gezien als een niche of hobby van boze vrouwen, maar als wat het werkelijk is: een fundamenteel onrecht.'