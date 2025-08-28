BNNVARA Logo
Word lid
NPO
Logo Joop
Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

'Vrouwenhaat is geen incident, maar een maatschappelijk probleem'

Kijk Nou
  •  
Vandaag
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
78 keer bekeken
  •  

“Vrouwenhaat is geen losstaand incident. Het is een maatschappelijk probleem wat we decennia lang hebben genegeerd”, zegt Yora Rienstra in De Nieuws BV. “De collectieve woede is een stap vooruit en ook dat er steeds meer mannen zijn die zich uitspreken. En ik mag hopen dat de politiek ook doorpakt en ze dit onderwerp niet alleen gebruiken om zeteltjes te winnen.”

Meer over:

kijk nou, yora rienstra, de nieuws bv, vrouwenhaat, femicide, mannenprobleem
Delen:

Praat mee

Onze spelregels.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.

BNNVARA LogoWij zijn voor