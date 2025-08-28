'Vrouwenhaat is geen incident, maar een maatschappelijk probleem'

“Vrouwenhaat is geen losstaand incident. Het is een maatschappelijk probleem wat we decennia lang hebben genegeerd”, zegt Yora Rienstra in De Nieuws BV. “De collectieve woede is een stap vooruit en ook dat er steeds meer mannen zijn die zich uitspreken. En ik mag hopen dat de politiek ook doorpakt en ze dit onderwerp niet alleen gebruiken om zeteltjes te winnen.”