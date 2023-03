Vrouwen willen maar één ding Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 131 keer bekeken • bewaren

Vandaag, op internationale vrouwendag, wordt veel geschreven over vrouwen. Mooie, bijzondere, ontroerende en pijnlijke verhalen herinneren ons aan de noodzaak van een dag voor en over vrouwen. Een dag die in het leven is geroepen waarop duidelijk wordt dat vrouwen maar één ding willen: ze willen veilig zijn. Een vrouw wil bij het opstaan weten dat ze haar dag veilig doorkomt. Ze wil dat alles wat zij doet en wie zij ontmoet bijdraagt aan haar veiligheid. En die veiligheid kan in Nederland nog veel beter.

Vrouwen willen bovenal thuis, op school, op werk en in de publieke ruimte veilig zijn. Dan heb ik het niet alleen over fysieke veiligheid, maar ook over seksuele vrijheid en veiligheid. Een vrouw hoort veilig te zijn waar ze loopt, onafhankelijk van hoe ze kijkt, welk tijdstip, of ze dronken is of niet, hoe ze gekleed is en wat ze zegt. Een vrouw mag op straat lopen en zijn wie ze is, wetende dat ze veilig thuis komt. Veiligheid in haar leefruimte is ook veiligheid in beeld en geluid, dus geluiden en woorden van mensen geven haar een veilig gevoel. Slechts 15% van de vrouwen voelt zich veilig op straat. Statistisch gezien vindt er in iedere straat in Nederland huiselijk geweld plaats. 1 op de 3 tienermeiden is tegen haar zin in een seksueel onveilige situatie beland, dus vrijwel iedere Nederlander heeft een familielid die dit trauma bij zich draagt.

Veiligheid gaat voor een vrouw veel verder dan zonder geweld leven. Het gaat ook om psychische en emotionele veiligheid. Een vrouw wil kunnen zijn wie ze is. Ze wil haar emoties kunnen uiten en dat wat zij zegt gewaardeerd wordt. Ze wil dat de keuzes die zij maakt gerespecteerd worden. Een vrouw wil dat haar lichaam veilig is. Ze wil dat haar lichaam er uit mag zien zoals het eruit ziet, wetende dat andere mensen haar lichaam respecteren. Ze wil dat met foto´s en filmpjes van haar lichaam respectvol en discreet wordt omgegaan. Ze wil dat mannen de grenzen van haar lichaam respecteren, seksueel, fysiek, maar ook qua kijken en in teksten. Veel vrouwen ervaren nog steeds bodyshaming, krijgen onnodig vaak kritiek en hun mening wordt minder gewaardeerd.

Veiligheid heeft ook te maken met over voldoende financiële middelen kunnen beschikken om te voorzien in de eigen basisbehoeften en voor de eventuele zorg voor kinderen. Dit betekent concreet dat vrouwen een eerlijke beloning krijgen, respect ontvangen voor het werk dat zij onbetaald doen, zoals zorg voor kinderen of mantelzorg en dat haar omgeving haar hierin steunt en ondersteunt. Vrouwen zijn helaas regelmatig onderwerp van discussie of zij niet meer uren kunnen werken, terwijl moeders en vrouwelijke mantelzorgers de minste vrije tijd hebben van alle bevolkings- en leeftijdsgroepen in Nederland. Vrouwen krijgen structureel minder betaald dan mannen, waardoor vooral alleenstaande moeders rond of onder de armoedegrens leven. Dit zorgt er ook voor dat vrouwen gemiddeld 40% minder pensioen dan mannen ontvangen.

Naast waardering en respect wil een vrouw ook veiligheid in haar aankopen, zoals voeding en medicijnen, en de diensten die zij afneemt, zoals zorg en onderwijs. Een vrouw wil de zekerheid dat haar voeding haar hormoonsysteem beschermt en haar lichaam gezond houdt en dat ze veilig de medicijnen kan gebruiken die haar worden aangeraden. Ze wil zorg ontvangen die is afgestemd op haar lichaam, haar hormonen en haar cyclus. De meeste medicijnen zijn nu nog voornamelijk op mannen getest, de derde doodsoorzaak in Nederland is verkeerd medicijngebruik. In het voedsel dat te koop is in de supermarkt zitten vaak hormoonverstorende middelen, zoals suikers, plastic deeltjes, hormonen, zoetstoffen of te veel vetten. 0 % van de vrouwen ontvangt zorg die volledig is afgestemd op haar lichaam. Gezond voedsel en make-up is voornamelijk bij speciaalzaken verkrijgbaar en kost extra veel.