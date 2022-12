Vrouwen (weer niet) in de Top2000 Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 156 keer bekeken • bewaren

Je kunt dit een zeiktopic vinden (scroll gerust verder), maar sinds ik een schoolgaande dochter heb ben ik er meer en meer van overtuigd dat elke lijst met enige autoriteit in meer of mindere mate een afspiegeling zou moeten zijn van de maatschappij. Wij proberen onze dochter op te voeden tot een bewust en zelfstandig mens die niet in hokjes denkt, maar sinds ze naar school gaat en zich in de wereld begeeft merk ik dat genderstereotypes tot in de haarvaten van ons dagelijks leven aanwezig zijn. Je kunt nog zo je best doen, een kind van 6 zal een keer thuiskomen met een verhaal over dat roze voor meisjes is, en de bouwhoek voor jongens. Dat mag jij er als ouder dan weer uit slopen. Ik zie het als mijn taak om me steeds weer uit te spreken tegen alle mensen/zaken die mijn dochter wijsmaken dat haar gender bepaalt wat ze kan bereiken in haar leven. Daar ben ik moeder voor.

Dus ja, ja, ja, ik begin er WEER over, over die Top2000. Het vijfde jaar op rij. Er staan namelijk weer verschrikkelijk weinig vrouwelijke artiesten in de Top2000, en dat terwijl het stempubliek (volgens Radio 2) steeds jonger wordt. Sterker nog: Radio 2 heeft een hele extra site opgetuigd om ons in allerlei fancy grafiekjes te laten zien waar jongeren zoal op gestemd hebben. En wat opvalt: jongeren tot 15 jaar stemmen net zo vrouwonvriendelijk als de gemiddelde boomer. Van de 10 meest gestemde songs heeft slechts 1 ook een vrouw op het podium staan: ABBA. Daar moeten we het mee doen.

Als je kijkt naar de hele Top2000 zijn de statistieken wat vrouwelijke artiesten betreft nog altijd even bedroevend als 5 jaar geleden, toen ik hier voor het eerst over postte. Een paar tranentrekkende feitjes:

De eerste act met een vrouw in de Top2000 staat op nummer 25 (Fleetwood Mac).

De eerste geheel vrouwelijke act staat op nummer 38 (Miss Montreal).

In de top 100 van de Top2000 staan slechts 7 acts die gedeeltelijk of geheel uit vrouwen bestaan.

Lange tijd heb ik gedacht: wacht maar, die Top2000 is een boomervehikel, zodra jongeren gaan stemmen komt er vanzelf meer diversiteit in de lijst. Nou, not so much dus. Het aantal stemmende jongeren neemt toe, het aantal vrouwen in de lijst neemt af. Van de jeugd hoeven we het als vrouw niet te hebben, kortom.

Elk medium dat de bedoeling heeft om ons dagelijks leven (en onze culturele geschiedenis) te boekstaven, te markeren en te rangschikken, draagt bij aan het verankeren van genderstereotypes. De Top2000 is daar geen uitzondering op. En aangezien de Top2000 wordt vormgegeven door het publiek, spreek ik direct tot iedereen die er ook dit jaar weer op gestemd heeft. Wij dragen allemaal door het stemmen op louter mannen bij aan een wereld waarin mannen succesvol zijn en vrouwen het nakijken hebben. Dat is namelijk wat deze lijst, en dus ONZE keuze, uitstraalt.

Ik ga dit jaar eens niet in op alle argumenten die ik krijg van mensen die vinden dat ze het goed recht hebben om op alleen maar mannen te stemmen. Dat heb ik voorgaande jaren al gedaan, en hoewel het soms anders lijkt: ik hou er niet van mezelf te herhalen. Ik kan de “ja maar ik stem gewoon op de mooiste nummers bemoei je niet”-s niet meer aanhoren, en natuurlijk mag je stemmen op wie je wil: ik hou je niet tegen.

Maar weet wel: het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid de wereld te verbeteren, en hoewel zo’n lijstje futiel lijkt in het licht der dingen: het is wel weer een ranglijst, een document, het prijkt weer op menig wc-deur, er wordt uren naar gestaard en het krijgt een hele week aan zendtijd op een van onze grootste radiozenders. Ik zou iedereen willen oproepen om elke kans die je hebt aan te grijpen om te laten zien dat de wereld vrouwvriendelijker wordt. Stemmen (op de Top2000) is zo’n kans. Volgend jaar beter?