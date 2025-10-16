Vrouwen vluchten uit de VS naar Europa Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 762 keer bekeken • bewaren

Steeds meer Amerikanen ontvluchten hun land en emigreren naar Europa. Nadat Trump aan de macht kwam is het aantal Amerikanen in Nederland met 60 procent toegenomen tot 24.000. Ze worden geen vluchtelingen genoemd omdat ze in tegenstelling tot inwoners van veel andere landen gewoon een visum krijgen. Ze worden zelfs geen migranten genoemd maar zijn plots 'expats'.

De Europese cultuurzender Arte toont een reportage over een aantal vrouwen die alles achterlieten en een nieuw bestaan opbouwen in Spanje, een land dat, ondanks alle haatzaaierij van extreemrechts, openlijk erkent dat migranten een belangrijke bijdrage leveren en daar beleid op voert. Een van de vrouwen begeleidt nu haar landgenoten bij de oversteek. Ze is een speciale coach daarvoor en het is gewoon werk, migranten uit andere landen zijn vaak aangewezen op mensensmokkelaars voor datzelfde doel.

De vrouwen hebben uiteenlopende motieven voor hun migratie maar wat overheerst is angst. Ze zien hun land onder Trump afglijden, een proces dat overigens al veel eerder is ingezet. Een van hen, een lesbische vrouw, vreest de toenemende agressie tegen non-hetero's. Een ander was de voortdurende dreiging zat dat er op de school van haar dochter iedere daq een schietpartij kan uitbreken. Dat is verre van denkbeeldig.

In Europa verbazen de Amerikaanse migranten zich over de manier van leven waar niet alles alleen draait om werken en geld maar mensen ook willen genieten. Ze ervaren de luxe van een werkend openbaar vervoersysteem dat in de VS niet of nauwelijks bestaat en hebben er genoegen in gewoon over straat te kunnen wandelen, omdat niet alles ondergeschikt is gemaakt aan het autoverkeer.