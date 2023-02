Vrouwen vaker bijwerkingen van coronavaccin dan mannen

7 feb. 2023 - 17:25

Mensen die over mogelijke bijwerkingen en gevaren begonnen van Corona Vaccins, zijn stelselmatig als idioten weggezet. Ook nu nog. Gespecialiseerde Wetenschappers met staat van dienst die waarschuwden, of onberispelijke huisartsen die uit naam van hun afgelegde eed probeerden na onderzoek en overleg met collega artsen vanuit de hele wereld, ernstige gevolgen van Corona te voorkomen, moesten er aan geloven. In plaats daarvan kregen directies van Big Farma alle ruimte, zelfs bij de Publieke Omroep, om hun tot op heden experimentele producten, te promoten en de nuttige idioten aan weerszijde van het spectrum voor hun te laten blaffen. Uit het stuk in De Groene, wordt ook duidelijk dat iemand (lerares en moeder van twee kinderen) die vrijwillig mee deed aan een vaccin studie van Astra Zenica en ernstige neurologische en andere long covid klachten kreeg, haar verhaal, ondanks dat haar man uit de wetenschappelijke wereld kwam, niet kon doen bij de MSM. Hiermee wordt een bepalend probleem van de Covid Crisis bloot legt, de MSM was niet de waakhond van het Volk, maar de Bloedhond van het Groot Kapitaal. https://www.groene.nl/artikel/niet-meer-tussen-de-oren `Dogs´ ~Pink Floyd ~Animals https://www.youtube.com/watch?v=4QA30qkRYy8 "You have to be trusted by the people that you lie to So that when they turn their backs on you, You'll get the chance to put the knife in"

2 Reacties