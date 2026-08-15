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Vrouwen structureel seksueel misbruikt op indoctrinatiekamp Forum voor Democratie

Actueel
Vandaag
leestijd 1 minuten
4476 keer bekeken
ANP-451393431

Binnen de jongerenbeweging van Forum voor Democratie (JFVD) worden jonge vrouwen structureel onder druk gezet om seks te hebben. Dat blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland op basis van gesprekken met twintig slachtoffers, oud-bestuursleden en andere betrokkenen. Vooral tijdens besloten evenementen als het jaarlijkse zomerkamp zouden vrouwen onder invloed van alcohol seksueel worden misbruikt. Onder de daders bevinden zich ook mannen uit de partijtop, onder wie Kamerleden en bestuursleden. Meerdere vrouwen zeggen dat de handelingen tegen hun wil plaatsvonden.

Behalve fysiek misbruik, maken de FvD'ers zich ook schuldig aan grensoverschrijdend gedrag via groepsapps en sociale media. VN schrijft:

In Whatsappgroepen worden vrouwen besproken op een manier die doet denken aan bangalijsten: over hun uiterlijk en bedprestaties wordt uitgebreid gecorrespondeerd.

Ook plaatste JFVD zonder toestemming en tot ongenoegen van betrokkenen seksualiserende beelden van vrouwelijke leden op social media, bijvoorbeeld foto’s waarop kleding doorschijnend was. Een onafhankelijke vertrouwenspersoon ontbreekt. ‘Als je aan de bel trekt, word je buitengesloten’, zegt een oud-lid dat melding maakte van grensoverschrijdend gedrag.

Meer over:

actueel, forum voor democratie, seksueel misbruik
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