Vrouwen staan overal op voor Mahsa Amini, zij tonen moed en hoop

Laten wij allemaal in de bres springen voor vrouwen die over hun eigen haar willen gaan, over hun eigen rechten, over hun eigen leven en over hun eigen betekenis voor andere mensen. Laten wij net als de vrouwen onze verontwaardiging en onze angst omzetten in solidariteit. Door elkaar op te zoeken. Overal ter wereld en ook in Arnhem. Voor alle miljoenen Mahsa Amini’s – niet alleen in Iran, in het Midden-Oosten, maar overal – ook bij ons. Kijk goed, in onze wijken en in onze straten. Hoofddoek of niet, het is de vrijheid die telt. Wees bondgenoot in veiligheid die vrijheid dient. Opdat vrouwen tot hun recht komen – alle vrouwen.