Vrouwen rukken op naar de top, maar niet in Nederland

1 sep. 2023 - 12:06

Nederland loopt sowieso ver achter qua gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Pas ver in de jaren 80 werd, druppelsgewijs, overblijven op school ingevoerd. En dat onder enorme druk van die paar moeders die wél een volle baan hadden. Of die überhaupt een baan hadden. Want vrouwen dienen thuis te zijn voor de kinderen, toch? Misschien schets ik een vertekend beeld, maar ik kom uit de provincie, dus daar lopen dingen nog wat trager dan in de Randstad. Nu stemt het wellicht hoopvol als je ziet dat er in de collegebanken tegenwoordig percentueel meer meisjes dan jongens zitten, maar of dat de gewenste uitkomst zal geven valt nog maar te bezien. Een deel ervan zal kinderen krijgen, en daar de zorg voor op zich nemen in de eerste levensjaren. Dag carrière, want in deeltijd kun je niet opboksen tegen al die zeer mannelijke mannen die wel 50-60 uurtjes per week doorbeuken, en het godverdomme gewoon vertikken om iets in het huishouden en met de kinderen te doen. Want dat is niet mannelijk. e andere mannen vonden je dan een homo. Tel daarbij nog eens op dat veel topfuncties en andere hoge baantjes verdeeld worden onder de Vindicat kampbeulen, met hun zeer geëmancipeerde vrouwbeeld, en je weet dat vrouwen geen schijn van kans hebben. In 2019 probeerde de TU in Eindhoven dit stramien te doorbreken door anderhalf jaar geen manen aan te zullen nemen, maar werd teruggefloten door het College voor de Rechten van de Mens. Want onrechtvaardig t.o.v. mannen. Serieusly..