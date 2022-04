Vrouwen overlijden twee keer zo vaak door astma als mannen

In de afgelopen vijf jaar zijn er in Schotland 407 vrouwen overleden aan astma. In dezelfde periode was de longaandoening dodelijk voor 177 mannen. Een van de redenen voor dat verschil is dat er amper medisch onderzoek wordt gedaan naar specifieke verschijnselen voor vrouwen. Een vrouw die al van kinds af aan astma lijdt, vertelt aan STV News dat ze er pas sinds kort achter kwam dat er een relatie bestaat tussen haar cyclus en astma-aanvallen. Daar werd ze op gewezen door een vrouwelijke arts. Daardoor kan ze zich nu beter voorbereiden op de ziekte. Er is nog veel te weinig bekend over de rol van vrouwelijke hormonen bij de ziekte omdat wetenschappers zich meer op mannen richten, of op z'n best een soort gemiddelde waar vrijwel alle specifiek vrouwelijke factoren uit weggefilterd zijn.