Vrouwen op theeplantages van onder meer Unilever seksueel uitgebuit Nieuws • 23-02-2023

Een undercoveroperatie van de BBC heeft bewijs geleverd dat vrouwen die werken op Afrikaanse plantages van in Europa populaire merken thee seksueel worden misbruikt. Het betreft onder meer een plantage in Kenia die tot voor zeer kort bezit was van Unilever. Dat bedrijf was al eerder op de hoogte gesteld van de schokkende praktijken maar ondanks beloften ging het misbruik gewoon door. De plantage is recent verkocht aan Lipton, een andere theegigant.

De BBC heeft de getuigenissen verzameld van meer dan 70 vrouwen. Ze zijn voor hun inkomen en het levensonderhoud van hun gezin afhankelijk van de plantages omdat werk in de gebieden schaars is. "Ik kan het me vanwege mijn kinderen niet veroorloven mijn baan kwijt te raken," vertelde een slachtoffer aan de BBC. Een andere vrouw die weigerde zich seksueel te laten misbruiken door haar baas vertelt dat ze vrijwel direct haar baan kwijtraakte. Een van de slachtoffers vertelt dat ze door het misbruik door haar baas met HIV besmet is geraakt.

Een verslaggeefster van de BBC die met een verborgen camera solliciteerde ontdekte dat het sollicitatiegesprek in een hotelkamer moest plaatsvinden. De manager, die al meer dan dertig jaar op de plantage werkt, drukte haar tegen een muur en eiste seksuele handelingen. Ze werd, nadat hij uiteindelijk opgaf, gered door een productieassistent. De eigenaar, het uit de koloniale tijd stammende bedrijf James Finlay & Co, heeft de manager geschorst en de politie ingeschakeld.

De undercover-verslaggeefster ondervond vervolgens hoe het er aan toe ging op een plantage die op dat moment eigendom was van Unilever. Ze woonde als aspirant-medewerker een bijeenkomst bij waar de manager uitleg gaf over het zero tolerance beleid van de oorspronkelijk Nederlands/Britse multinational. Vervolgens trachtte hij haar na afloop van de bijeenkomst tot seks te dwingen. Ze ging aan de slag als plantagearbeider en kreeg een zware taak. In ruil voor seks kon ze lichtere arbeid krijgen, maakte haar baas duidelijk. Ze stapte naar de vertrouwenspersoon die door Unilever is aangesteld om seksueel misbruik tegen te gaan. Ze kreeg het advies niet toe te geven aan de eisen maar er werd verder geen actie ondernomen tegen de dader.