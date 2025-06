'Vrouwen mogen stemmen en een bankrekening openen, wat zeur je dan?'

'Wij blijven onszelf feliciteren met dat we ooit een vrouwenquotum in het regeerakkoord hebben overwogen', zegt Lisa Loeb in De Nieuws BV. 'Bij de Olympische Spelen willen we als zogenaamd klein landje koste wat kost in de top 10 van best presterende landen eindigen. Maar op gendergelijkheid? Nul ambitie.'