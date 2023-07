19 jul. 2023 - 7:29

''Vrouwen mogen de ruïnes van Rutte opruimen'' Rutte en zijn gedogers. Want het is natuurlijk klip en klaar dat de rechtse Rutte en zijn VVD geen deuk in een pakje boter hadden kunnen schoppen zonder rechtse gedogers van Rutte 1 t/m 4. Wie kent ze niet de partijen die in een rechts Rutte kabinet hebben gezeten, CDA/PvdA/D66/CU. En niet te vergeten natuurlijk de partijen die Rutte gesteund hebben vanuit de oppositie zoals de PVV en (onvoorwaardelijk) GL. Waarbij aangetekend dat de PVV gedoogsteun heeft ingetrokken toen het in 2012 met Rutte1 te a-sociaal werd met bezuinigingen die later alsnog zijn doorgevoerd dankzij het Lenteakkoord van VVD/CDA/D66/GL/CU en PvdA in Rutte2. https://nl.wikipedia.org/wiki/Lenteakkoord

1 Reactie