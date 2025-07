Vrouwen in Nederland hebben een levensgevaarlijk mannenprobleem Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 449 keer bekeken • bewaren

Nederland kampt met een ernstig probleem van geweld tegen vrouwen, waarbij het land internationaal opvalt met relatief hoge femicide-cijfers. Volgens recente CBS-gegevens werden in 2024 26 vrouwen vermoord door (ex-)partners. Inmiddels is femicide zo pandemisch dat elke 8(!) dagen een vrouw sterft als gevolg van partnergeweld in Nederland. De dader is vrijwel altijd een man.

Van alle vrouwen die tussen 2014-2023 werden vermoord, was meer dan de helft het slachtoffer van een (ex-)partner als dader, blijkt uit de cijfers van het CBS. Bij vrouwen tussen 20 en 60 jaar loopt dit percentage zelfs op tot 70 procent van alle moorden. In 2023 werden in totaal 125 vrouwen vermoord, in 2022 zelfs nog meer, namelijk 143.

De cijfers laten een duidelijk patroon zien: mannen zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van het geweld tegen vrouwen. Van de bijna 1,3 miljoen mensen die in 2024 slachtoffer werden van huiselijk geweld, ging het in 56% van de gevallen om partnergeweld, rapporteert het CBS. Hiervan waren ongeveer 76.000 vrouwen het slachtoffer, tegenover 13.000 mannen. Een op de vijf vrouwen is ooit fysiek mishandeld door een (ex-)partner.

Een grootschalig Europees onderzoek uit 2024 toont aan dat gendergerelateerd geweld relatief veel voorkomt in Nederland vergeleken met andere Europese landen. In juni van dat jaar presenteerde de Nederlandse regering het "Plan van aanpak Stop Femicide!" als reactie op de alarmerende cijfers. De Universiteit Leiden lanceerde in april 2025 officieel de Nederlandse Femicide Monitor, die alle gevallen van moord en doodslag met vrouwelijke slachtoffers tussen 2014-2024 bijhoudt.