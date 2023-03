Vrouwen, help elkaar Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 147 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Several seconds

Er is iets zo ongelooflijk overweldigend aan het gevoel leeg en moe van jezelf te zijn. Je kijkt rond in je leven en alles lijkt te veel. Je wordt niet meer blij van dingen, hoe hard je het ook probeert. Het is alsof je vastzit in een sleur waar je maar niet uit kunt komen, die langzaam al je emotionele energie opslurpt tot er niets meer over is.

Als dit gevoel je bekend in de oren klinkt, dan ben je niet de enige. Veel vrouwen worstelen met ditzelfde gevoel van leegte, vooral als ze jongleren met hun vele verantwoordelijkheden zoals de zorg voor kinderen, het managen van een carrière, de zorg voor familieleden of het omgaan met hun eigen gezondheidsproblemen. Deze week was het Internationale Vrouwendag en ik bedacht dat wat deze vrouwen nodig hebben is iets vinden om die lege emotionele tank te kunnen vullen. Niet meer het gevoel hebben om altijd maar "aan" te moeten staan.

We moeten proberen om de vreugde die het moederschap met zich meebrengt weer te kunnen voelen. Je kinderen zien opgroeien tot unieke (kleine) mensen met hun eigen persoonlijkheid, genieten van de speciale momenten waarop ze je een dikke knuffel geven of zeggen dat ze van je houden, hun prestaties vieren, ook al zijn het kleine prestaties: er is altijd een excuus voor taart.

Maar zorg vooral goed voor jezelf. En nu klink ik als een betweterig persoon... maar ik kan een hoop leren van deze wijze raad die ik nu zelf opschrijf.

Wij vrouwen moeten ons hoofd wat vaker uitzetten zodat de tank daadwerkelijk gevuld kan worden.

Mijn nieuwe voornemen is dan ook om meer af te spreken met vrouwen waarvan de tank ook leeg is. Wie durft en wil dit ook? Samen sta je sterk!