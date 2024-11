Vrouwelijke journalisten zijn kritischer dan mannelijke duiders

Kee & Van Jole bespreken ook deze week de politieke ontwikkelingen, die er bij de huidige regeringscoalitie volop zijn. Francisco van Jole zegt over het opstappen van de twee NSC-Kamerleden. "Ik was daar net zo verrast als iedereen maar het valt me wel op dat er nu wordt gedaan alsof er verwarring over hun motieven bestaan. Terwijl die glashelder zijn. De verwachting bij NSC was dat ze samen met de VVD de PVV in toom zouden kunnen houden. Ze hebben er geen rekening mee gehouden dat in de VVD een rechtse coup heeft plaatsgevonden en de partij een PVV-light is geworden die meegaat met Wilders. Daarom stappen ze op."