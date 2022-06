Vrouw vindt tien verborgen camera's in Airbnb-appartement Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 196 keer bekeken • bewaren

Dat je bij het boeken van een vakantiewoning via Airbnb altijd maar moet afwachten wat je krijgt omdat er door het verhuurplatform nauwelijks toezicht wordt gehouden, bleek onlangs in Philadelphia. Een vrouw die met een vriendin de stad bezocht, ontdekte toevallig een camera boven de bank in de woonkamer. Na grondige inspectie van de woning, bleek het bij lange na niet de enige te zijn.

In een TikTok-video die inmiddels ruim anderhalf miljoen keer is bekeken, laat de vrouw zien wat ze in de vakantiewoning aantroffen. De camera’s waren goed verstopt, waaronder in de brandblusinstallaties. De eerste camera ontdekten ze toen ze na een avondje stappen in slaap vielen op de bank. De andere camera’s waren beter verstopt. Als de vrouwen er niet expliciet naar hadden gezocht, hadden ze die waarschijnlijk nooit opgemerkt.

Na de ontdekking hebben de vrouwen een melding gemaakt bij de politie en bij Airbnb. Die laatste reageerde door hen een nieuwe woning aan te bieden. De woning vol camera’s is volgens de vrouw inmiddels niet meer te huur via het platform, maar ze wacht nog steeds op een terugkoppeling van Airbnb en de politie.

Berichten over verborgen camera’s in vakantiewoningen komen vaker voor. Zo ontdekte een Ierse familie in 2019 dat hun Griekse vakantiewoning bespied werd. Na een zoektocht bleken daar maar liefst acht camera’s te hangen, in elke kamer waaronder ook de badkamer.