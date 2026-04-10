Vrouw van rijkste Europeaan meent dat daklozen zelf hebben gekozen voor hun lot

Hélène Mercier-Arnault is een beroemd pianiste en getrouwd met de rijkste man van Europa. Bernard Arnault bezit een hele keten aan bedrijven, waaronder het peperdure modemerk Louis Vuitton. Voor de Franse radiozender RTL werd ze eind februari geïnterviewd over haar nieuwste album met violist Daniel Lozakovich. Ze werd daarbij ook gevraagd naar een reactie op het boek Veiller waarvoor de geëngageerde auteur Philippe Torreton, tevens acteur, een aantal nachten op straat doorbracht tussen de daklozen.

"Wat ik u nu ga vertellen, zal u misschien schokken", zo liet Hélène Mercier-Arnault (66) - een Frans-Canadese pianiste, maar bovenal de echtgenote van de rijkste man van Frankrijk, LVMH-topman Bernard Arnault (77) - zich ontvallen tijdens een radio-interview op RTL, toen de presentator haar vroeg naar het contrast tussen haar leven en dat van iemand die op straat slaapt. "Ik denk niet elke dag aan daklozen", was haar antwoord. "De eerste keer dat ik ze zag, was toen ik in Parijs aankwam; in Montréal waren er geen. Het is volgens mij ook een levenskeuze. Een levenskeuze van mensen die elkaar hebben gevonden, die dingen hadden, maar die besloten hebben om de maatschappij de rug toe te keren. Het is een terugtrekking uit de wereld." (...) Ze voegde er nog aan toe dat je het onderwerp van de daklozen "niet oppervlakkig mag bekijken", om er bij wijze van illustratie deze anekdote aan toe te voegen: "Neem nu Wenen. Daar fluiten daklozen melodieën van Schubert. Ziet u, ik heb een heel brede kijk op deze kwestie."

Ze vertelde ook nog: "Geld interesseert me niet en het maakt me niet gelukkig: geluk komt van binnenuit."

De verbijsterende uitspraken werden, naar verluidt op last van haar woordvoerder, opvallend genoeg niet uitgezonden door RTL maar op de een of andere manier belandde de opname wel op de burelen van onderzoeksmedia Mediapart en Le Canard Enchaîné. Daardoor kon het Franse publiek ook horen hoe ze zich keerde tegen belastingverhoging voor de superrijken, die in de praktijk niet of nauwelijks belasting betalen. Daar toonde ze zich een fel tegenstander van want: "Mensen die gewend zijn met geld om te gaan of die beroepsmatig geld beheren, hebben het idee dat politici dat talent ontberen."

Het cultuurprogramma Opium meldt dat de controverse voortduurt:

Deze week laaide de kritiek verder op. Mercier verscheen zaterdagavond live op de Franse televisie. In tranen reageerde ze op het radio-interview, dat ze "slecht gemonteerd" noemde. Haar woorden nam ze overigens niet terug, bijvoorbeeld dat daklozen er bewust voor zouden kiezen om "afstand te nemen van de samenleving".

Trouw schrijft over de kritiek die losbarstte:

“Voor miljardairs zijn daklozen net zoiets als belastingen: dat overkomt alleen anderen”, grapt komiek Akim Omiri bij Radio Nova. “Als ze zich net zo hard zou inzetten vóór de kwetsbaren als tégen de fiscus, dan waren er in de hele wereld geen daklozen meer.”

Arnault verzet zich hevig tegen de belastingen. Hij noemde de gerenommeerde econoom Gabriel Zucman die pleit voor het belasten van de superrijken "een linkse activist".