Vrouw slachtoffer van grof geweld door man in Talpa-realityshow Een Jaar Van Je Leven

Meerdere mensen roepen Talpa op om direct actie te ondernemen tegen deze Marciano. Het is bij lange na niet de eerste keer dat het mediabedrijf onder vuur komt te liggen wegens grensoverschrijdend gedrag. Vers in het geheugen liggen nog de misstanden bij The Voice of Holland. Daarvoor was er onder meer ook sprake van grensoverschrijdend gedrag in een andere Talpa-realityshow, Temptation Island.