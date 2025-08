Vrijwilligers beschermen schapen tegen wolven Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 229 keer bekeken • bewaren

In Frankrijk overnachten vrijwilligers bij de schapen en geiten in het veld om ze te beschermen tegen wolven. RTL Today bericht over de praktijk bij een boerderij in La Drôme Provençale, een departement in het zuidoosten van het land. De vrijwilligers, bewapend met herdersstaffen, zijn dierenbeschermers die de onder druk staande boeren willen helpen.

De wolf is overal in Europa aan een opmars bezig en dat leidt tot spanningen onder veeboeren die voor hun dieren vrezen. "De wolven zijn hier nu eenmaal, daar is niets aan te doen," verklaart boerin Nathalie Welker, "dus we moeten er een antwoord op zien te vinden."

In Frankrijk leven momenteel 1013 wolven in het wild. Tegen 192 van hen is een doodvonnis uitgesproken door middel van de verstrekking van een jachtvergunning. Dat is mogelijk omdat de Europese Unie de beschermde status van het voorheen bijna uitgeroeide dier heeft verlaagd. Deskundigen betwijfelen of afschieten het probleem van aanvallen op vee oplost. Volgens boerin Welker is de "aanwezigheid van mensen" het beste middel om de roofdieren af te schrikken. Daarom wordt de hulp van vrijwilligers ingeroepen. Welker zegt dat ze dankzij de hulp beter slaapt en minder gestressed is. Zo'n 35 boeren maken gebruik van de beschermingsdienst.

Die vrijwilligers worden geleverd door PastoraLoup, een organisatie die al 25 jaar actief is om boeren en hun vee op een diervriendelijke manier te beschermen. De vrijwilligers ondergaan daartoe eerst een training van vijf dagen over hoe ze zich moeten gedragen en eventueel optreden. Aanvankelijk werden de vrijwilligers alleen 's nachts ingezet maar nu ook overdag omdat de wolven inmiddels ook op andere tijdstippen actief zijn. PastoraLoup opereert voornamelijk in de Franse Alpen maar ook in de Jura en Bretagne.

Voor de vrijwilligers is het een leerzame ervaring. Een van hen verklaart de gevoelens van weerzin onder boeren tegen wolven beter te begrijpen. De vrijwillgers kunnen ook niet altijd op een warm welkom rekenen. Boeren worden door collega's onder druk gezet geen gebruik te maken van PastoraLoup omdat het project wordt gezien als milieuactivisme. De vrijwilligers zeggen dat ze niet uit zijn op een debat maar alleen maar willen helpen.