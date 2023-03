Vrijwel niemand komt opdagen bij debat aangevraagd door Van Haga, ook Van Haga zelf niet

Een nogal gênant beeld, dinsdag in de Tweede Kamer. Bij een tweeminutendebat over defensiezaken, aangevraagd door politiek stoelendanser en huisjesmelker Wybren van Haga (ex-VVD, ex-FvD), bleek de plenaire zaal vrijwel leeg. Zelfs Wybren van Haga zelf had niet de moeite genomen op tijd op te komen dagen voor zijn eigen debat met staatssecretaris Van Der Maat (VVD). Die laatste was er overigens wel.