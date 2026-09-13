Vrijwel alle aanstichters van natuurbranden zijn mannen en het zijn bijna nooit pyromanen Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 420 keer bekeken • Bewaren

Mannen die niet in staat zijn om te gaan met emoties en driften, dan wel de consequenties van hun gedrag niet overzien, blijken weer eens enorme problemen te veroorzaken. Dat wordt duidelijk uit cijfers over de verwoestende natuurbranden die Frankrijk deze zomer teisterden. Naar schatting eenderde van die branden is al dan niet per ongeluk, aangestoken. Van de 514 verdachten die vervolgd worden wegens brandstichting zijn er bijna 200 minderjarig. Uit justitiecijfers die Le Figaro eerder publiceerde blijkt dat 97,5 procent van de verdachten man is. Meer dan 95 procent heeft de Franse nationaliteit.

Veel branden worden veroorzaakt door personen die moedwillig regels overtreden, zoals door de eigenaren van een horecazaak die ondanks een verbod toch een barbecue aanstaken. Ook werd er een natuurbrand veroorzaakt door een automobilist die met pech kwam te staan en wilde dat er hulp zou komen. Zondag nog ontstond er een natuurbrand bij Marseille doordat minderjarigen vuurwerk afstaken.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt zijn de daders vrijwel nooit pyromanen. Slechts 5 procent van de verdachten kampt met dergelijke driften. Er gaat ook veel media-aandacht naar brandweerlieden die branden aansteken maar ook dat is de praktijk een zeer kleine groep en het zijn bijna altijd vrijwilligers. De Franse brandweerdiensten hebben speciale psychologische tests om dergelijke types te weren maar soms glipt er toch een doorheen.

In het algemeen blijken daders van brandstichting nogal uiteenlopende maar motieven te hebben. Soms is er sprake van een conflict, bijvoorbeeld met buren, of van verzekeringsfraude. Maar bij natuurbranden ligt dat anders.

The Guardian schrijft over het fenomeen:

De beweegredenen van de meeste mensen die opzettelijk natuurbranden stichten, zijn echter zelden zo eenduidig. Voor velen komt het neer op een vaag omschreven "daad van verzet – om het systeem uit te dagen en plezier te beleven aan het vernietigen van andermans eigendom", aldus Johanna Rozenblum, een klinisch psycholoog die met de brandweer samenwerkt. Een opvallend groot deel van de brandstichters met wie zij te maken had, vertoonde "duidelijke antisociale kenmerken", aldus Rozenblum. Bij minderjarigen zorgen impulsiviteit en frustratie, in combinatie met "onvolwassenheid en innerlijke opstandigheid", ervoor dat zij zich niet ten volle realiseren hoe verwoestend de schade kan zijn die zij mogelijk aanrichten.

Overigens is de klimaatcrisis de belangrijkste oorzaak voor de hausse aan natuurbranden die naar verwachting alleen maar zal blijven toenemen. De klimaatcrisis is dan ook weer een gevolg van op winst en macht beluste mannen die de consequenties van hun geld- en machtszucht weigeren te overzien.

Meer over: actueel , frankrijk , bosbranden , mannen , pyromaan