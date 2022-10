Vrijheidsstrijders of terroristen?

8 jun. 2015 - 5:39

Waarom niet? Ik ben benieuwd naar uw antwoord. Je kan ze ook federalisten noemen. Net hoe het uitkomt. Maar ik heb een beetje moeite met het woord 'terrorist'. Omdat het woord 'terrorist' of 'terrorisme' niet altijd duidelijk aangeeft met wat voor (politieke) groep we te maken hebben. Terrorist is een vereenvoudiging van iets wat heel complex is. Ik vind het bijvoorbeeld raar als mensen die Nertsen loslaten en koppensnellende beulen in Irak, hetzelfde etiketje krijgen. Onder de noemer 'terrorisme' krijg je meer bevoegdheid. Je ziet dat de VS hier gretig (duidelijk: war on terror) gebruik van maakt maar ook andere landen doen dit of iets wat erop lijkt. Een probleem heeft een geschiedenis en er zijn vaak meerdere ''slechterikken'' of oorzaken. De media spelen dan (samen met politici) een belangrijke rol om een karikatuur (zoals die van terrorist) te creëren of in stand te houden. Zelfs als men zelf schuldig is aan activiteiten die je onder de zelfde noemer mag scharen. Dit is verwarrend. Als men zelf verdacht is zal een probleem ontkent worden of men zal een verhaal verdraaien. De tegenpartij zal gereduceerd worden naar bijv. een terrorisische organisatie. Een oplossing raakt op die manier verder weg omdat je afdrijft van de waarheid. Als je de oorzaak vergeten bent door alle misleiding, dan ook geen oplossing of deze wordt fors bemoeilijkt. Vermoedelijk is dat dikwijls de bedoeling. Misleiding dus. Denk dat hypocrisie hiermee vaak om de hoek komt kijken. Een ingewikkeld probleem reduceren tot iets simpels of een redelijk makkelijk te begrijpen probleem compliceren tot iets onbegrijpelijks is eigenlijk hetzelfde. Het is misleiding. Ik zeg niet dat je het woord 'terrorist' nooit meer mag gebruiken, maar als je het te snel en vaak gebruikt krijgt de term last van deflatie. Men kan ook retorisch een partij tot vijand bombarderen (dmv het woord Terrorist bijvoorbeeld) om te verbloemen dat we ze juist steunen. Dat is wel de meest stuitende en geraffineerde manier waarop ze het één zeggen en totaal wat anders doen. Men vereenvoudigd een probleem tot een hapklaar brokje voor de buhne, om vervolgens een totaal omgekeerde agenda te volgen. Je ziet dit nu gebeuren in de strijd tegen IS terwijl het westen ze zelf van wapens voorziet via S.A. en waarschijnlijk ook Turkije (met Erdogan!!). Zelfs Israel hoorde ik iets over maar sla me niet als dit niet klopt.. ;) . Het gaat niet alleen om wapenleveringen maar ook om medische verzoging, transport etc. Hoe dan ook. Er is sprake van dubbelspel. Je voelt al aan dat we op deze manier het conflict verdiepen en medeplichtig zijn. Media en politici zijn verantwoordelijk voor veel leugens en sterker nog, ze zijn soms zo kwalijk dat ze niet meer terug kunnen. Niemand wil immers beschuldigd worden van valse of verkeerde beschuldigingen of sterker.. van dubbelspel en propaganda. Dus ga je door op de weg die je bent ingeslagen. Dat is het risico wat men neemt bij ongebreideld gebruik van bijv. het woord 'terrorisme' of andere retoriek om een bepaalde groep te framen. Het kan trouwens ook getuigen van een staaltje dogmatiek. Ik wil hiermee zeggen dat het woord terrorist in een merkwaardige contekst terecht kan komen in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld de 'War on Terror'. Daarom heb ik vaak moeite met het woord 'terrorisme' of 'terrorist'.

2 Reacties