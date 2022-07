10 jul. 2022 - 5:40

Woorden doen ertoe. Als ze gepaard gaan met een intense gevoelslading, kunnen ze zó hard in ons kwetsbare innerlijk aankomen, dat ze onze levens veranderen. Afhankelijk van wie ze uitspreekt, en op welke toon, kunnen ze invloed hebben op het vormen van de mening en de gevoelslading van anderen. Terwijl het gezegde veelal niet meer is dan een persoonlijke interpretatie van een deel van de feiten. Maar intussen wél het gedrag en het welzijn van die andere mensen beïnvloedt. Daar horen ook de leugens en halve waarheden bij. En waaróm een mening met grote stelligheid wordt verkondigt blijft, niet zelden door vermeend eigenbelang, in nevelen gehuld. Kortom, onze uitspraken kunnen een zegen zijn. Maar helaas ook ernstige schade toebrengen. We kunnen er kennis mee verspreiden. Maar niet zelden zetten we ze in als wapen. Iets dat ons erg dwarszit uiten, voelt aan als het zich ontdoen van een pijnlijke last. En dat heeft dan een positief effect op onze gezondheid. Dit alles zorgt ervoor dat de vrijheid van meningsuiting een positieve, negatieve, of neutrale uitwerking heeft.