Vrijheid op z'n Amerikaans, schoolkinderen die moeten vrezen voor hun leven Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

Na de massamoord vorige week op schoolkinderen in het Texaanse stadje Uvalde gaat een drie jaar oude video viraal van de actiegroep March for our Lives die pleit voor beperkingen op de vrije verkoop van vuurwapens. Een jonge scholiere legt als expert aan volwassenen uit wat ze moeten doen als ze in een mass shooting verzeild raken, bijvoorbeeld omdat een gewapende man, het zijn vrijwel altijd mannen, hun werkomgeving binnendringt.

De les die ze geeft is dagelijkse praktijk voor 95 procent van de schoolkinderen. Zij trainen met hun docenten hoe ze zichzelf en anderen het leven kunnen redden omdat de Amerikaanse burgers de vrijheid kunnen behouden om zichzelf tot de tanden toe te bewapenen. Een hartverscheurende video uit een land dat krankzinnig geworden lijkt. Of is.

Hieronder de versie met ondertitels.