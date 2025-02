Vrienden van Trump zullen de Gazastrook mogen ontwikkelen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 765 keer bekeken • bewaren

Jos Scholte Huisman, voorheen enterprise architect in de IT

De Trump-show vertrappelt ieder normaal gevoel van fatsoen. Trump roept al een paar weken dat de Palestijnen weg moeten uit de Gaza strook want de hele strook ligt in puin. Daar valt niet te leven. Die laatste zin klopt waarschijnlijk. Er moeten leuke plekken voor de Palestijnen worden gevonden. Niet in de VS natuurlijk, maar in Jordanië en Egypte. Na zijn eerste gesprek met Poetin komt Siberië daar waarschijnlijk nog bij. De Russen kunnen wel wat vers bloed gebruiken.

Naast een lachende Netanyahu herhaalde hij zijn oproep en maakte het “concreter”. De Palestijnen moesten toch wegwillen uit de Gaza zodat de Amerikanen er uit de goedheid van hun hart een Riviera in het midden oosten van konden maken nadat ze, humanitair als ze zijn, alle niet ontplofte bommen en mijnen hebben opgeruimd. De nieuwe bewoners van Gaza zouden burgers van over de hele wereld moeten zijn. Geen woord meer over de Palestijnen die er nu wonen. Die waren en zijn al vergeten.

Mijn maag draaide zich om. De man die Gaza tot puin heeft laten schieten en de president van het land dat de wapens daarvoor heeft geleverd, stonden lachend en kwijlend te vertellen hoe goed ze het met die arme Palestijnen voor hebben. De vuile smaak die dat achter liet zal voorlopig niet meer verdwijnen. Israël en de VS, waar ik vroeger tegenop keek, hebben steeds vaker dat effect op mij. Ik moest onbewust denken aan het Ghetto van Warschau. Da Nazi’s hadden daar de Joden bij elkaar gedreven zodat ze “onder elkaar zouden zijn” en “geen last hadden van antisemitisme”. Zich bewust van hun toekomst kwamen de Joden in opstand. Het Ghetto werd door de Nazi’s in puin geschoten en de resterende Joden afgevoerd naar vernietigingskampen. Waar ze uiteindelijk toch terecht waren gekomen.

Ik weet niet zeker wat er daarna met het Ghetto gebeurde maar ongetwijfeld zullen daar huizen zijn gebouwd. In de rest van Duitsland werden de huizen van weggevoerde Joden aan “goede volksduitsers” gegeven, iets wat in de Gaza strook op de omgekeerde manier ook zal gebeuren. Nadat op kosten van de Amerikaanse belastingbetaler en ongetwijfeld ten koste van de levens van enkele Amerikaanse militairen de Gazastrook is ontmijnd, zullen vrienden van Trump het mogen ontwikkelen, er nog rijker worden en komen er vast geen arme vluchtelingen of Palestijnen te wonen. Megarijke wereldbewoners, Joodse kolonisten en Aziatische gastarbeiders ligt meer voor de hand.

Dat deze afschuwelijke man, die in enkele weken tijd de levens van honderdduizenden Amerikanen en miljoenen wereldburgers in een neerwaartse Hitlergroet heeft gestuurd, dit durft voor te stellen maakt duidelijk hoe schaamteloos hij is. Hij maakt Amerika niet groots maar een bekrompen natie die iedere schijn van grootsheid bedekt met modder, bloed en de bittere smaak van wanhoop.