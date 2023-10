'Vreselijk terreur beantwoorden met oorlogsmisdaden is niet het systeem'

12 okt. 2023 - 17:17

Een meestal verkeerd begrepen citaat van Rudyard Kipling waar velen ten onrechte denken dat hij het over de onverenigbaarheid heeft tussen deze partijen zoals dus ook de Israëlische en de Palestijnse. Ik zal hem daarom in haar geheel geven zodat hij laat zien wat Kipling echt zei en bedoelde: Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet, Till Earth and Sky stand presently at God's great Judgment Seat; But there is neither East nor West, Border, nor Breed, nor Birth, When two strong men stand face to face, though they come from the ends of the earth! Het wachten is op grote mensen die opstaan aan beide zijden, die door de beide volken gerespecteerd worden, en zaken ten goede keren.