Vreselijk boos

Toch maar eens reacties hier gaan geven. Er staan hier zo vaak zo veel onwaarheden en onlogica in. “Wilders is vrijgesproken. De rechtbank heeft geoordeeld dat Wilders door oranje reed. Dat mag als je niet meer op tijd kunt remmen.” De rechtbank heeft niet gezegd dat hij dit heeft gedaan omdat hij niet niet anders kon. Dat zegt een rechtbank als je uit zelfverdediging iemand verwond. De rechtbank heeft gezegd dat de heer Wilders deze dingen mag zeggen. Hij is dus gewoon door groen gereden in deze vergelijking. “Die eigenschap deelt hij met veel andere horken” Je betoogd eerst dat Wilders wel grof en denigrerend mag zijn maar hij eigenlijk toch te ver gaat en verwerpelijk is. In dat zelfde stukje waar je dat doet zet je Wilders nog even neer als een hork. Nou mag dat natuurlijk want je mag grof en denigrerend zijn. Maar ga niet hem erop aanvallen en het vervolgens zelf ook doen. Dat is niet alleen grof en denigrerend maar ook nog eens hypocriet. “Zijn unique selling point was tot nu toe steeds dat hij 'het allemaal durfde te zeggen'.” Waar haal je die wijsheid vandaan? Zijn unique selling point was het feit dat hij een politieke mening gaf die aan sloot bij veel mensen maar andere politici niet in de mond durfde te nemen vanwege de reacties vanuit het linkse kamp. “Nu blijkt dat er niets te vrezen valt als je dat doet.” Wettelijk niet. In de praktijk worden er als politici met zon uitspraken zonder beveiliging aanslagen op je gepleegd door de 'sociale' medemensen. “Zijn miljoenen euro's verslindende beveiliging zorgt ervoor dat niemand hem zelfs maar aan zijn jasje kan trekken.” Dat komt er ook weer zo verwijtend uit. Ik geloof best dat de linkse medemens liever ziet dat hij gen beveiliging meer heeft zodat hij uit de weg geruimd kan worden. Maar zonder de sociale medemens die mensen met andere mening uit de weg willen ruimen was deze euro's verslindende beveiliging niet nodig. De beveiliging is dus een feite een linkse kostenpost. Die op meer dan een manier verwijtbaar is. “De meeste mensen lijken hun schouders op te halen. Alweer blijft Nederland rustig” Dat Wilders opstanden zou willen zuig je ook uit je duim en verklaart het als waarheid maar men haalt niet hun schouders op. De opinie was juist dan hij vrijgesproken moest worden en men is er dus ook tevreden over. Dat is wat anders dan schouders op halen. Overigens is het protest er wel, niet vanuit de massa maar vanuit wat 'linkse' mensen in de media. Zie bijvoorbeeld het gehuil in dit artikel of in de column van Ebru Umar in de metro van vandaag. “denk aan de scheld- en vechtpartijen in de Knesset” Nu probeerd Wilders ook al ineens vechtpartijen in de tweede kamer uit te lokken. Waar komt die zogenaamde waarheid nou weer vandaan. Is er niet heel vaak juist door Wilders gezegd dat je alles moet kunnen zeggen maar geweld niet moet mogen. “Zonder het beeld van 'Marokkaanse straatterroristen' is hij uitgespeeld.” Zonder dat er dagelijks heel veel overlast is vanuit mensen met van origine een buitenlandse afkomst is zijn belangrijkste punt om stemmen te trekken inderdaad weg. Dat is namelijk een belangrijke reden dat mensen op hem stemmen in plaats van op partijen die er niets aan willen doen of het proberen goed te praten of zelfs te ontkennen. Dat die overlast er is, is echter niet te danken aan hem. “Nu zijn de media nogal geneigd om het gedrag van iedere ontspoorde tiener tot landelijk nieuws te maken zo gauw het om een Marokkaan gaat.” Volgens mij is dat sowieso snel landelijk nieuws niet alleen als het om Marokkanen gaat, dat het toch vaker in het nieuws is is omdat de problemen zich nou eenmaal vaker bij die groep voor doen. Overigens is de media toch nog altijd voornamelijk links en probeert men tegen de werkelijkheid in juist een tegengesteld beeld hiervan te geven. Niet in de laatste plaats bij kinderprogramma's als Spangas waarbij de getinte jongens de lievertjes zijn en de kakkertjes de pesters. Veelal niet de werkelijkheid maar wel het onrealistische beeld zoals de multiculturele samenleving aanhangers het graag zien. “Vreselijk maar omdat het om Marokkanen gaat wordt het gebracht als iets dat ons allemaal kan overkomen.” Het kan natuurlijk ook iedereen overkomen maar het feit dat het over Marokkanen zou gaan (klopt dat eigenlijk wel?) staat daar los van en dat er werd gezegd dat het daarom zo zou worden gebracht slaat ook werkelijk nergens op. Dat is weer een rare eigen visie die als feit wordt vermeld. “Typisch is dat een Amerikaanse dominee die hetzelfde doet – bij de EO hadden ze niet het lef of de snuggerheid om die twee zaken met elkaar te verbinden.” Dit is onwenselijk net zoals die Amerikaan maar het is niet strafbaar. Zover ik weet zijn die leerlingen dan ook niet opgepakt. Dat is iets dat je uit respect niet doet. Hier wordt geen mening gegeven die iemand als kwetsend kan ervaring hier wordt bewust geprobeerd mensen het leven zuur te maken. Wilders al gevraagd of hij de actie van die dominee goed keurde? Zo ja dan had je een punt anders gaat dit stuk ook nergens over. “Wilders is succesvol omdat hij de volkswoede oproept en bespeelt” Hij roept die niet op, die was er al. Hij is succesvol omdat hij aan de reden van die woede wat wilt doen waar de meeste politici en media dat niet willen of het onderwerp liever censureren. Aangezien hij dus geen woede op roept is de rest van die alinea ook niet meer van toepassing. “Het gaat een tijdje goed totdat iedereen het weer zat is en de kijkcijfers dalen. Is dat ook het lot van Wilders? Was dit zijn ultieme en meteen laatste overwinning?” Het probleem is dus dat zolang de problemen er zijn mensen behoefte hebben aan een echte oplossing en niet aan die loze woorden van andere partijen. Zijn verhalen worden de mensen misschien moe maar zolang er geen andere partij is die er echt iets aan wilt doen zal men wel op hem moeten blijven stemmen. Het raden over zijn ondergang vanuit het linkse kamp is sowieso niet erg succesvol. Eerst zou hij naar zijne ene zetel wel verdwijnen. Nadat dat gebeurde zou hij na zijn 9 zetels wel verdwijnen. Toen alles er op wees zou hij toch niet genoeg zetels halen voor een centrum rechtse regering. Toen dat wel gebeurde zou hij toch niet kunnen samenwerken met een kabinet en toen dat gebeurde via een gedoog-constructie zou het kabinet het toch geen maand vol houden. Dat werden er 3 en dat werd geen jaar. Oow en als hij eenmaal mee regeerde (wat hij nu doet via de gedoog constructie) zou men massaal niet meer op hem stemmen omdat zijn aanhangers zo dom waren om niet te begrijpen dat hij niet alles direct waar kon maken. In de peilingen gaat het wat op en neer maar volgens mij had hij bij de laatste peilingen weer het zelfde aantal zetels als oorspronkelijk. Conclusie hiervan: Stop maar met die voorspellingen het zijn namelijk geen voorspellingen maar het is zoals 'links' het graag zou zien. Dat maakt het nog geen waarheid. “Het recht op vrije meningsuiting daar is iedereen wel voor, maar het recht op haten? Dat lijkt me onnederlands.” Volgens mij moet je hier juist blij mee zijn. Ik kan deze column toch echt wel opvatten als zeer haatzaaiend richting Wilders. Gelukkig maar dat de rechtse asociale medemens wat minder kleinzerig is en wel vind dat je dat gewoon mag. Ik verbaas me er toch over hoe je je in de bochten moet wringen om jezelf je eigen gelijk te laten geloven. Soms vraag ik me wel eens af, snappen ze nou wel dat ze verkeert zitten maar durven ze het niet toe te geven of hebben ze het niet door en maken hun hesen zelf al die bochten zonder dat ze er zelf erg in hebben. Ik gok toch dat laatste maar of dat het nou minder erg maak weet ik niet. Als je mijn reacties nou leest, zie je dan echt niet in dat je overal onwaarheden of eigen waarheden gebruikt om tot je gelijk te komen?

